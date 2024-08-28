Румыния хочет купить молдовский порт на Дунае, чтобы помочь Украине

Правительство Румынии на своём заседании обсудило в среду, 28 августа, вопрос покупки Международного свободного порта Джурджулешты (PILG) на Дунае в Молдове, который в настоящее время принадлежит Европейскому банку реконструкции и развития.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Balkan Insight.

Отмечается, что румынские власти хотят приобрести порт через «Administratia Porturilor Maritime» S.A. Constanta, коммерческую компанию, подчиняющуяся Министерству транспорта страны.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку с прошлого года обсуждает покупку порта у Молдовы с целью создания хаба для восстановления Украины. Покупка рассматривается как стратегический шаг, который может усилить роль Румынии в экономическом развитии и усилиях по восстановлению региона. Румыния часто выражала готовность внести свой вклад в постконфликтную реконструкцию Украины через общую границу двух государств и расширение двусторонних отношений за последние годы.

В правительстве Молдовы уточнили, что в Джурджулештах действуют два объекта портовой инфраструктуры: PILG и государственный порт, принадлежащий государству Молдова.

«О продаже государственного порта речь не идёт. ЕБРР, владелец концессионной компании PILG, ведёт переговоры с несколькими потенциальными инвесторами, в том числе из Румынии, Турции, Королевства Нидерландов и Дании», – заявил представитель правительства Молдовы Даниэль Воде.

Как сообщала Одесса News, в мае 2024 года в Одесской области после реконструкции был открыт международный автомобильный пункт пропуска «Рени» между Украиной и Молдовой — первый шаг в реализации инициативы «зелёный коридор» между украинским пунктом пропуска «Рени», молдовским «Джурджулешты» и румынским «Галацом».

Фото: gifp.md

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