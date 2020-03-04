Кому в Одессе 4 марта отключат свет

На 4 марта в Одессе запланировано очередное отключение электроснабжения ряда жилых объектов.

Как сообщает облэнерго, света в этот день не будет по таким адресам:

с 9:00 до 19:00

— ул. 5-я линия Марии Демченко, 61

— Академика Вавилова, 8, 2д, 2, 1б/1, 6, 12а, 2в, 12в, 12в, 4а, 10, 2а, 10а, 2г, 12б, 1б/4/1, 4б, 4, 1б/4/2

— Академика Вильямса, 43к, 39а, 43ж, 43з, 41з, 39г, 43д, 41в, 41ж, 45, 43/2, 39а, 39б, 41б, 39, 45в, 43е, 41г, 39в, 49, 43, 35а, 41, 39/1, 35б, 51, 33, 71б, 72а, 19, 25, 51а, 35

— Звёздная, 5, 8, 58, 7б, 7а

— Лунная, 1, 2, 4, 38, 3/2, 3/1

— Люстдорфская дорога, 244, 246, 250, 252, 254, 244а, 242в, 242б, 246а, 258а, 256а, 256, 258, 260, 262

— Сиреневая, 39б, 23, 56 (с 9:00 до 19:00);

с 9:00 до 17:00

— Адмирала Лазарева, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 61, 68в, 62, 63, 64, 66, 68, 70

— Базарная, 47, 51/53, 49, 57, 74, 76, 78, 80

— Екатерининская, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 77

— Итальянский бульвар, 1/1 (с 9:00 до 17:00);

— Колонтаевская, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 69/3, 50/, 59, 65, 67, 69, 71

— Косвенная, 74/76, 44, 56/3, 48, 42а, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 68

— ул. Пушкинская, 42

— Ришельевская, 44, 44/46, 48

— Средняя, 49а, 47, 49

— Средняя, 38, 40, 42, 38/1, 44, 46, 50, 51, 53, 55, 57, 59

— Успенская, 67, 67/69, 65, 73, 75, 77

с 9:00 до 18:00

— Головковская, 9

— ул. Картамышевская, 12, 14, 30/1, 28, 35, 32/34, 30

— Косвенная, 90

— Средняя, 45

Как сообщала Одесса News, «Одессаоблэнерго» объясняет так называемые плановые отключения электричества изношенностью сетей и отсутствием инвестиций.