Двое украинских моряков погибли на танкере в Чёрном море

Два украинских моряка на танкере «Магус» под флагом Панамы в Чёрном море, в районе порта Тамань, скончались от отравления метиловым спиртом.

Об этом сообщили Интерфаксу в пресс-службе Росморречфлота.

Как отмечается, в ночь на вторник капитан «Магуса» сообщил в морской спасательный центр в Новороссийске о предположительном отравлении двух человек метиловым спиртом. «Один из них погиб, другой в коме. Для доставки пострадавшего на берег был направлен спасательный буксир «Дерзкий», однако в ходе транспортировки мужчина умер», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, погибшие — второй помощник капитана и старший матрос. Оба граждане Украины.

Танкер «Магус» находится в Чёрном море в районе порта Тамань. Команда судна состоит из 35 человек.