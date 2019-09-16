Освобождённые политзаключённые и моряки получили новые паспорта

Украинцы, освобождённые из российского плена, получили свои новые биометрические паспорта и номера учётной карточки налогоплательщика.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы Украины.

«Военные моряки и политзаключенные, потерявшие свои документы во время пребывания в плену или содержания в заключении на территории Российской Федерации, уже получили новые паспорта гражданина Украины в форме ID-карты и паспорта гражданина Украины для выезда за границу», — говорится в сообщении.

Как отмечается, для удобства и оперативности оформления новых документов Государственная миграционная служба организовала с помощью Центра обслуживания граждан «Паспортный сервис» выезд мобильного пункта к местам, где находились освобождённые украинцы.

Кроме того, оперативности процесса способствовало тесное сотрудничество с Государственной налоговой службой Украины, которая помогла освобождённым получить регистрационные номера учётной карточки налогоплательщика.

Как сообщала Одесса News, 7 сентября между Украиной и Россией произошёл обмен в формате 35 на 35. На родину вернулись 11 незаконно осуждённых украинцев: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клих и Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов, а также 24 моряка, которые были захвачены Россией в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Фото: dmsu.gov.ua