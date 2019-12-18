Одесские водолазы спустя месяц изъяли документы с танкера Delfi

Работники коммунального учреждения «Спасательно-водолазная служба» Одесского горсовета приняли участие в изъятии вещественных доказательств и документации из танкера Delfi под флагом Молдовы, который около месяца назад сел на мель рядом с городским пляжем «Дельфин».

Об этом 17 декабря сообщил в Facebook вице-мэр Одессы Андрей Котляр.

«Сегодня по обращению правоохранительных органов специалисты КУ«Спасательно-водолазная служба» Одесского горсовета приняли участие в изъятии вещественных доказательств и документации с танкера Delfi. Все доказательства были собраны спасателями и водолазами и переданы следователям», — отметил Котляр.

Вице-мэр уточнил, что «работы проведены согласно решению Киевского райсуда Одессы».

Как сообщала Одесса News, штормовые волны сорвали с якоря судно Delfi в ночь на 22 ноября в акватории порта «Южный». Рядом с побережьем Одессы танкер, на борту которого был экипаж в составе трёх моряков, сел на мель. 22 ноября членов экипажа принудительно эвакуировали и госпитализировали. Из корпуса танкера, который был разрушен при столкновении с волноломом, стали вытекать нефтепродукты.

Полиция открыла уголовное производство по факту аварии танкера по ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

По данным председателя Одесской облгосадминистрации Максима Куцого, владельцем судна, которое ходило под флагом Молдовы, является FRIO FONDO LP CORNER CHAMBERS, зарегистрированное в Бирмингеме (Великобритания).

13 декабря и.о. главы Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов сообщил по итогам рабочей поездки в Одессу, что экологическую экспертизу в Одесском морском порту после аварии танкера Delfi осуществят голландские инспектора.