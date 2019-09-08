Освобождённые моряки находятся в военном госпитале в Киеве

Украинских моряков вместе с их родными привезли в военный госпиталь в Киеве, а остальных освобождённых украинцев — в больницу «Феофания».

Об этом сообщает Укринформ.

Моряков с родными 7 сентября привезли из международного аэропорта «Борисполь» в военный госпиталь двумя автобусами.

По сообщению Минобороны Украины, моряки находятся в Главном военно-медицинском клиническом центре «Главный военный госпиталь» в Киеве.

«Все они будут тщательно осмотрены военными врачами и специалистами медицинской службы. В случае необходимости военнослужащим будет предоставлена высококвалифицированная медицинская помощь. В частности, будет проведено углублённое медицинское обследование, к которому будут привлекаться лучшие специалисты медицинской службы Вооружённых Сил Украины, психологи и военный капеллан. Сейчас освобождённые военнослужащие обеспечены всем необходимым, в том числе медикаментами и предметами личной гигиены», — говорится в сообщении.

Кроме того, 11 гражданских освобождённых украинцев с родными привезли в клиническую больницу «Феофания» на обследование.

«ЭКГ, общие клинические анализы и ультразвуковые исследования успели провести бывшим заложникам Кремля в больнице «Феофания». Туда доставили одиннадцать освобождённых пленников. Речь идёт о гражданских лицах из общего списка в 35 человек», — говорится в сообщении.

Как отмечается, крымчанин Владимир Балух и украинский режиссёр Олег Сенцов уже покинули клиническую больницу «Феофания», куда их привезли на обследование вместе с другими бывшими заложниками.

Врачи «Феофании» подтвердили, что состояние бывших заложников разное. Сейчас они проходят необходимые обследования и анализы. Родственники освобождённых пленников находятся рядом с ними.

Как сообщала Одесса News, в субботу, 7 сентября, между Украиной и Россией состоялся обмен в формате 35 на 35. В Украину вернулись 11 незаконно осуждённых в России сограждан и 24 моряка, которых Россия захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.