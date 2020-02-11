Премьер пообещал, что украинцы с 1 апреля получат бесплатный пакет медуслуг

Министерство здравоохранения Украины и Национальная служба здоровья Украины совместно с регионами работают над запуском с 1 апреля 2020 года программы медицинских услуг.

Об этом Премьер-министр Алексей Гончарук сказал во время селекторного совещания с руководителями облгосадминистраций, сообщает Правительственный портал.

«Для полноценного старта второго звена медицинской реформы до 31 января все области должны были обеспечить автономизацию и компьютеризацию медучреждений. Больницы должны быть оснащены необходимым оборудованием, лекарственными средствами. Должны быть врачи соответствующей квалификации и практики. Это должно быть сделано до 1 апреля», — сказал Гончарук.

По его словам, если медицинское учреждение не будет соответствовать требованиям, то НСЗУ не будет заключать договор с таким учреждением, а следовательно, больница не получит финансирования. В таком случае, деньги на содержание медучреждения будут выделять местные власти.

Сообщается, что уже автономизировано 97% учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь. Наиболее проблемная область — Запорожская.

В то же время, по информации правительства, ситуация с уровнем компьютеризации и информатизации учреждений вторичного и третичного уровней оказания медицинской помощи несколько хуже. В частности, пять областей выполнили план компьютеризации только наполовину — это Луганская (48%), Харьковская (55%), Киевская (55%), Сумская (56%), Запорожская (56%). Поэтому глава правительства поручил руководителям этих областей принять меры для обеспечения компьютерной техникой учреждений здравоохранения, оказывающих специализированную медицинскую помощь.

Программой медицинских гарантий в 2020 году внедряется гарантированный пакет медицинских услуг, включая первичную помощь, экстренную, амбулаторно-поликлиническую — это услуги профильного врача, к которому направил семейный врач, стационарную. Сюда же входит паллиативная медицинская помощь — обслуживание неизлечимых болезней (обезболивание, помощь семьям пациентов, поддержка жизнедеятельности, уход за пациентом). Также речь идёт о реабилитации и медицинской помощи в связи с родами; реимбурсации лекарственных средств («Доступные лекарства»).

Как сообщала Одесса News, с 1 апреля этого года в Украине планируют внедрить электронный больничный.