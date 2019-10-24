Минздрав распределил в регионы лекарства против рака молочной железы

Министерство здравоохранения распределило по регионам более 12 тысяч флаконов препарата для лечения рака молочной железы.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«12 528 флаконов препарата «ОГИВРИ (Трастузумаб)», закупленных за государственный счёт, распределены между регионами. В ближайшее время этот препарат будет доступен в больницах», — говорится в сообщении.

В Минздраве отмечают, что на этот раз лекарства смогут получить больше пациенток, поскольку благодаря закупкам через международные организации препарат удалось достать за втрое меньшую цену — $155 за флакон против $490, как покупали раньше.

Эффективность и качество препарата подтверждается тем, что он одобрен в странах со Строгим национальным регулятивным агентством (SRA). Его закупают полтора десятка европейских государств, в частности, Германия, Франция, Австрия, Швеция, отметили в Минздраве.

В министерстве также напомнили, что лекарства закупаются в рамках выделенного бюджета, который ежегодно принимает Верховная Рада (в 2016 году — 3,4 млрд грн, в 2017-м — 5,9 млрд грн, в 2018-м — 5,9 млрд грн, в 2019-м — 6,58 млрд грн).