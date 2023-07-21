Разоблачена коррупционная схема, в которой замешан экс-глава Одесской ОГА Степанов

Национальное антикоррупционное бюро заявило о разоблачении коррупционной схемы на госпредприятии «Полиграфический комбинат «Украина» в 2013–2016 годах, руководителем которого тогда был экс-председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов.

Об этом 21 июля сообщила пресс-служба НАБУ.

Это стало результатом сотрудничества в рамках международной следственной группы Украины, Эстонии и Франции под эгидой Евроюста. Речь идёт о завладении средствами полиграфического комбината «Украина» на сумму более 450 млн грн.

В НАБУ проинформировали, что 20 июля 2023 года о подозрении сообщено пяти лицам. В частности, бывшему директору и экс-начальнику отдела полиграфкомбината и физическому лицу-пособнику. Кроме того, в Эстонию направлены документы для уведомления о подозрении двум гражданам этой страны – директору и менеджеру подконтрольной компании. Также подозрение получил экс-директор предприятия.

В 2013–2016 годах полиграфический комбинат «Украина» возглавлял бывший министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах рассказал, что 20 июля Степанову сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денег) Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, в 2013 году Степанов приобрёл на подставных лиц эстонскую компанию, через которую организовал закупку материалов для изготовления бланков для паспортов, ID-карт, водительских удостоверений и т.д. Компания-прокладка закупала материалы напрямую у производителей, после чего перепродавала их госпредприятию по ценам, завышенным в четыре-шесть раз.

«Экс-директор полиграфкомбината замаскировал как продажу 45% своих акций в фактически не работавшем предприятии (фактическая рыночная стоимость около $100 тыс.) другой подконтрольной компании за $1,35 млн. Далее их задекларировал, чем фактически получил возможность использовать их. Часть средств на сумму $150 тыс. переведена непосредственно на счета близких лиц экс-директора», – говорится в материале. Также Степанов запатентовал на подконтрольную компанию право интеллектуальной собственности на имплантированные защитные элементы, используемые в украинских паспортах. Таким образом, каждый гражданин, получая документы, платил чиновнику за его «интеллектуальный взнос», отметили в НАБУ.

Детективы приняли меры по поводу ликвидации этой схемы в начале 2022 года. Как утверждают в бюро, часть денег в размере почти $1,5 млн Степанов легализовал в Украине, в том числе путём фиктивной продажи корпоративных прав по завышенной стоимости.

Для справки. Степанов был директором полиграфкомбината «Украина» с декабря 2011 года по январь 2017 года. Позже он стал главой Одесской облгосадминистрации. Должность главы Минздрава он занимал с марта 2020 года по май 2021-го.

Фото, видео и инфографика: НАБУ

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