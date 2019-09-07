Адвокат Фейгин: В списке на обмен 35 украинцев

В списке на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией 35 украинцев.

Об этом написал в Twitter российский адвокат Марк Фейгин.

«По моим данным, обмен на 35 человек. 24 моряка и 11 осуждённых украинцев: Сенцов, Сущенко, Панов, Кольченко, Клых, Карпюк, Гриб, Сизонович, Балух, Артур Панов, Бекиров», — отметил он.

Как сообщает Укринформ, в настоящее время возле военного аэродрома аэропорта «Борисполь» собрались несколько десятков журналистов в ожидании участников обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.



На территорию аэродрома проехали машина скорой помощи и два больших автобуса с военными номерами.

Как сообщала Одесса News, 7 сентября предполагается обмен между Киевом и Москвой удерживаемыми лицами. Однако официальной информации пока нет. На данный момент существует договорённость об обмене заключёнными по принципу «35 на 35».

Россия включила в список 24 арестованных после керченского инцидента моряков и ещё 11 заключённых. Под вопросом была передача Киеву двух сотрудников Службы безопасности Украины, задержанных в Керченском проливе, а также Станислава Клыха и Николая Карпюка.

Киев, в частности, планировал передать Москве главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, свидетеля по делу крушения рейса MH17 Владимира Цёмаха и бывших военнослужащих Вооружённых сил Украины Максима Одинцова и Александра Баранова, осуждённых за госизмену и дезертирство.

Фото: Укринформ