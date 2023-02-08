Зеленский прибыл в Лондон

8 февраля в рамках визита в Великобританию Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Соединённого Королевства Риши Сунаком.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента Украины.

Глава государства выразил благодарность британскому народу и лично Риши Сунаку за всестороннюю поддержку Украины в противодействии российской агрессии, подчеркнув, что Соединённое Королевство является нашим надёжным партнёром и другом, который стал одним из мировых лидеров в помощи украинскому государству.

«Спасибо за усилия по укреплению обороноспособности Украины, за оказанную гуманитарную и финансовую помощь после начала полномасштабной агрессии, за поддержку украинцев, вынужденно покинувших свои дома из-за российской войны», – сказал Владимир Зеленский.

Президент проинформировал Премьер-министра Великобритании о ситуации на фронте и ключевых потребностях ВСУ в вооружении и военной технике. Он отметил важность получения Украиной необходимого оружия от союзников для того, чтобы остановить российское наступление и освободить все временно оккупированные украинские территории.

Во время встречи Владимир Зеленский и Риши Сунак обсудили оборонное сотрудничество и весь комплекс вопросов двусторонней повестки: реализацию формулы мира, евроатлантическую интеграцию Украины, будущую поддержку со стороны Великобритании, возможность привлечения британской стороны к послевоенному восстановлению нашей страны, а также ряд других перспективных проектов.

Отдельно обсуждался вопрос о недопущении российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года британские вертолёты Sea King, способные охотиться на субмарины, прибыли в Украину.

Фото: ОПУ

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