Максим Марченко встретился в Одессе с Вице-президентом Бундестага Германии

Одессу третий раз посетила Вице-президент Бундестага Федеративной Республики Германия Катрин Геринг-Экардт.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Одесской областной военной администрации.

Отмечается, что ключевой темой очередного визита немецкой гостьи было ознакомление с актуальной ситуацией в Одессе и Одесской области, а также обсуждение дальнейшей поддержки со стороны немецкого правительства.

Начальник Одесской облвоенадминистрации Максим Марченко поблагодарил Катрин Геринг-Экардт за всестороннюю поддержку нашей страны, в частности, за переданное вооружение, которое помогает защищать людей и давать отпор врагу.

«Ваш визит в наш регион – важный сигнал поддержки Германии украинского народа, демонстрирующий свою несгибаемость в отражении военной агрессии России» – отметил Максим Марченко.

Также руководитель области проинформировал Катрин Геринг-Экардт о ситуации с энергоснабжением в регионе, отметив, что на одном из энергетических объектов НЭК «Укрэнерго» произошла серьёзная авария, которая вызвала пожар, и из-за этого практически полностью был обесточен Одесский район и город Одесса.

В разговоре с Вице-президентом Бундестага Максим Марченко рассказал о тех первоочередных мерах, которые предпринимают власти для ликвидации последствий аварии и возобновления работы энергосистемы.

Стороны сверили двусторонние планы после предыдущих встреч в прошлом году, в первую очередь, по дальнейшему оборонному содействию Украине со стороны Германии, а также усилению санкций против российского агрессора.

Также в рамках переговоров обсудили восстановление Украины, восстановление энергетической системы с использованием «зелёных» и энергосберегающих технологий, грантовые программы для малого и среднего бизнеса и поддержку внутренне перемещённых лиц.

Максим Марченко предложил Германии сыграть ведущую роль в восстановлении разрушенных российскими оккупантами одесских территорий – поддержать дальнейшее восстановление различных объектов, социальной и критической инфраструктуры в Одесской области от последствий российских бомбардировок и сейчас, и после окончания войны.

Подводя итоги своего визита в Украину, Катриг Геринг-Экардт на встрече с журналистами в Одессе заверила, что Германия продолжит оказывать всестороннюю поддержку Украине – от гуманитарной и финансовой до поставки оружия.

Особый акцент она сделала на передаче генераторов и, по возможности, трансформаторов.

«Захватническая война Путина целит именно по критической инфраструктуре… Эти последствия путинской захватнической войны мы должны преодолеть вместе. Поэтому нужно продолжать поддерживать Украину… Когда мы поддерживаем Украину, мы защищаем безопасность Европы, моей страны, это для нас жизненно важный вопрос», — подчеркнула депутат.

При этом она подчеркнула, что ремонт инфраструктуры только тогда эффективен, когда путинская война будет остановлена. Для этого важно поддерживать Украину оружием. Политик отметила, что постоянно ведутся переговоры о предоставлении дальнейшего необходимого оружия, а также боеприпасов Украине. Речь идёт о том, чтобы как можно быстрее доставить танки Leopard, «чтобы они прибыли вовремя и были готовы отразить потенциальные дальнейшие атаки путинской армии», и средства ПВО. Она также отметила, что сейчас украинцы овладевают в Германии системой противовоздушной обороны.

Геринг-Экардт подчеркнула, что Украина должна вернуть все свои территории и не разрешить Путину ставить под вопрос украинскую идентичность, её культуру и язык.

Политик поздравила Одессу, где очень сильно чувствуется богатство украинской культуры, с внесением её центра в культурное наследие ЮНЕСКО.

Говоря об украинских беженцах, которых Германия приняла к этому времени более 1 млн, политик признала сложности, но заверила, что немецкие города и коммуны сделают всё для оказания помощи людям, которые ищут защиты. Вопрос сейчас состоит в распределении людей по регионам и обеспечении жильём.

«Это самое меньшее, что мы можем сделать… Мы не снизим готовность принимать украинцев», — отметила она.

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