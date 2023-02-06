Шмыгаль провёл заседание штаба по ликвидации аварии на энергообъекте в Одессе

По инициативе Одесской областной военной администрации, под председательством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля 5 февраля состоялось заседание оперативного штаба по ликвидации последствий аварии на энергетическом объекте.

На заседании штаба присутствовали Министр энергетики Герман Галущенко, председатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, начальник ООВА Маким Марченко, — сообщает в Facebook пресс-служба ООВА.

Владимир Кудрицкий

«На данный момент ситуация остаётся сложной, но – это не повод останавливать работу! Продолжаем принимать меры по ликвидации последствий аварии на энергетическом объекте. В настоящее время без электроэнергии в Одессе и Одесском районе остаётся почти 300 тысяч абонентов. Большинство котельных централизованного снабжения уже запущены, ведётся работа по подключению к генераторам локальных котельных. Сейчас основная проблема – это не дефицит генерации, а невозможность передачи и распределения электроэнергии потребителям в достаточном количестве», – отметил на совещании Максим Марченко.

Начальник ОВА добавил, что на сегодняшний день регион получил 39 генераторов большой мощности от ГСЧС, которые были собраны со всей страны.

«Также ищем возможности для автономного функционирования некоторых домов с помощью генераторов, там, где есть такая техническая возможность. Топливо для этого будет приобретено за счёт специального фонда из государственного и областного бюджетов. Поднял вопрос перед Премьер-министром, чтобы это не вызвало повышения цены на свет для потребителей, и соответственно счета не увеличились на время использования альтернативных источников питания», — сказал глава облвоенадминистрации.

Максим Марченко также прокомментировал перспективы питания города с помощью кораблей-электростанций.

«Сейчас буквально все в стране работают для того, чтобы мы смогли это практически реализовать. Задействованы все ресурсы и каналы. Пока просто так эти корабли никто нам не даёт и раньше не обещали, несмотря на то, что кто-то декларировал совсем другое. Я понимаю, что информация, которую мы предоставляем, не открывает полной картины. В условиях войны враг всегда использует информацию, которую мы предоставляем, поэтому мы очень осторожно освещаем для широкой публики ту информацию, которую можем», — подчеркнул Максим Марченко.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области восстановительные работы ведутся круглосуточно.

Фото: ООВА

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