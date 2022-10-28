В Малайзии одесситка Алла Дьяченко завоевала золотую медаль по боулингу

27 октября поступили приятные новости из Малайзии, где продолжаются ХХІV летние Дефлимпийские игры по боулингу.

Спортсменка из Одесской области Алла Дьяченко стала золотой медалисткой по боулингу среди женщин, — сообщает в Facebook пресс-служба Одесской областной военной администрации.

Алла вместе с полтавчанкой Екатериной Ковальчук и киевлянкой Дарьей Величко стали лучшими в соревнованиях в «Тройках» среди женщин.

«Поздравляем Аллу Дьяченко с золотой медалью ХХІV летних Дефлимпийских игр по боулингу. Гордимся, что благодаря победам наших спортсменов, государственный флаг Украины поднимается на самых престижных международных соревнованиях нашей планеты, а государственный гимн Украины звучит во всех уголках мира, поднимая престиж нашей страны,» – сказал Максим Марченко.

Отмечается, что это уже третья медаль, которую завоевали представители одесского региона на ХХІV летних Дефлимпийских играх по боулингу. Ранее две награды (серебро и бронзу) завоевал наш спортсмен Вадим Данилюк.

Для справки. Дефлимпийские игры – санкционированные Международным олимпийским комитетом спортивные соревнования наивысшего уровня для людей с нарушением слуха.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2022 года в испанском городе Понтеведра состоялся Чемпионат мира по грэпплингу, на котором Иван Малин из Одесской области завоевал золотую и бронзовую медали, став чемпионом мира.

Фото: ООВА/Facebook

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod