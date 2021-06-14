Шевченко остался доволен игрой украинской сборной

Главный тренер футбольной сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал первый матч команды на Евро-2020 против Нидерландов.

Как сообщает Укринформ, Андрей Шевченко, несмотря на проигрыш национальной сборной в матче с Нидерландами (2:3), остался доволен игрой команды.

«Доволен игрой команды, особенно тем, как во втором тайме команда после 0:2 проявила реакцию. Несмотря на то, что мы проиграли сегодня матч — мы запишем его себе в плюс. На таком уровне всегда нужно знать, что ты должен что-то дать таким серьёзным командам. Мы тоже создавали моменты, в первом тайме у нас было много интересных продолжений, мы не совсем удачно воспользовались ими. Во втором тайме в этом плане было лучше», — сказал главный тренер украинской сборной.

В отношении Миколенко Шевченко сказал, что «все допускают ошибки, здесь сумасшедшие скорости. Нужно учиться, мы все поддержали его, никому не должно быть стыдно за реакцию и футбол, который наша команда показала.

«Замена Зубкова многое изменила, потому что в таких матчах нужны быстрые футболисты. Ценим Марлоса, как игрока, знаем, что он может дать команде, он отработал отлично, его замена тоже была такой, чтобы усилить середину поля, выпустить более мобильного игрока. После этого создали несколько моментов и реализовали их», — объяснил свои тренерские решения Шевченко.

Как заявил Шевченко, «у нас ещё есть две игры, групповой этап состоит не из одного матча, нам нужно цепляться за каждый шанс. Будем готовиться к матчу против Северной Македонии».

Кстати. Украина после первого тура занимает третье место группы С, по дополнительным показателям опережая Северную Македонию. В следующем матче команда Шевченко 17 июня встретится с Северной Македонией в Бухаресте.

Расписание всех матчей читайте здесь.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.