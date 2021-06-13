Вакарчук приезжает в Одессу со своей «Оранжереей»

Концерт нового музыкального проекта Святослава Вакарчука «Оранжерея» состоится в воскресенье, 20 июня, в Театре музыквльной комедии им.М.Водяного.

СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК: «Однажды, работая в студии, я подумал: а почему бы, пока готовим новый альбом и большой тур «Океана Эльзы», не совершить отдельный музыкальный проект и показать вам новые песни так, как мы играли бы их не на большом стадионе, а будучи уличными музыкантами? Так и родилась идея моего нового проекта. Мы назвали его «Оранжерея».

«Место, где снимали видео, и подарило название проекта — «Оранжерея». Знаете, когда холодно и серо вокруг, когда больше всего хочется весны или лета, самый простой способ вспомнить о них — зайти в оранжерею. Туда, где всегда тепло. В этом и есть суть моего нового музыкального проекта: ощущение тепла, которое всегда с тобой», — сказал певец.

Цена билетов от 450 до 3 050 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 20:00.

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