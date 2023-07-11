В Одессе состоится COSMO SHOW

15 июля в театре музкомедии (ОАТМК им. М. Водяного) в Одессе пройдёт COSMO SHOW.
COSMO SHOW — яркий мультимедийный спектакль для детей.
Посетители побывают на всех планетах Солнечной системы, станут непосредственными участниками невероятных приключений, узнают много нового и зарядяться хорошим настроением.
Отправляйтесь в увлекательное космическое путешествие, чтобы расширить горизонты собственных знаний и совершить не одно интересное открытие.
Родители, подарите своим детишкам действительно приятные впечатления и яркие эмоции! Каждый гость получит интерактивную палочку, с помощью которой будет управлять всеми действиями на экране.
Адрес: ул. Пантелеймоновская, 3.
Билеты стоимостью от 250 гривен можно заказать здесь.
Приходите к 11.00.
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