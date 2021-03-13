Руссу исполнит хиты Шуфутинского в одесских «Садах Победы»

3 апреля программа-трибьют “Золотые хиты Михаила Шуфутинского”, солистом которой станет финалист шоу “Голос Страны”, известный исполнитель Роман Руссу, удивительно похожий на Михаила Шуфутинского и внешне, и по тембру голоса.

Аккомпанировать Роману Руссу будет его музыкальный коллектив, состоящий из лучших музыкантов Одессы.

В творчестве Михаила Шуфутинского особое место занимает Одесса. На его пластинках вышли песни «Пахнет Морем (Моя Одесса)», «Дождь идёт в Одессе», «Карамболь», «Одесса-Мама».

Король шансона Михаил Шуфутинский за свой долгий творческий путь исполнил шлягеры, ставшие по-настоящему любимыми миллионами людей. “Старое кафе”, “Осень в Филадельфии”, “Марджанджа”, “Еврейский портной”, “За милых дам”, “Пальма де Майорка”, “Крещатик”, и, конечно, “3 сентября” — далеко не полный список хитов, мелодии которых мгновенно отзываются в памяти, стоит лишь услышать первые ноты. Мощный голос, глубокий тембр, передающий характер и особая манера исполнения Михаила Захаровича выделяют маэстро из множества других исполнителей отечественной эстрады.

Концерт состоится в концерт-холле “Сады Победы”.

Приходите к 20:00.

Билеты от 290 до 950 гривен. Их можно купить здесь.

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