В Украине принят закон о ветеринарной медицине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О ветеринарной медицине», принятый парламентом 4 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Главы государства.

«Документ совершенствует законодательство Украины в области ветеринарной медицины, в частности, определяет основы деятельности в сфере защиты здоровья и благополучия животных, ветеринарной практики, производства и применения ветеринарных препаратов, а также оборота побочных продуктов животного происхождения», — рассказали в ОП.

Отмечается, что Закон предусматривает лицензирование производства и импорта ветеринарных лекарственных средств, а также государственную регистрацию производства ветеринарных лекарственных средств, их оборот и применение.

В документе также определяются болезни животных, подлежащих уведомлению, и предусмотрен мониторинг болезней животных.

Кроме того, закон определяет основные принципы обеспечения благополучия животных при содержании и предусматривает ответственность операторов рынка за нарушение требований законодательства о ветеринарной медицине и благополучии животных.

Таким образом, создаётся комплексная и удобная в пользовании законодательная основа для ветеринарно-санитарных мер, которая соответствует положениям Соглашения об ассоциации с ЕС.

Воплощение в жизнь закона будет содействовать улучшению ветеринарно-санитарной и эпизоотической ситуации в государстве, повышению эффективности государственного управления системой ветеринарной медицины, улучшению условий хозяйствования в отрасли животноводства, наращиванию экспорта живых животных, продуктов животного происхождения и ветеринарных препаратов с Украины.

Кстати. Верховная Рада 4 февраля приняла во втором чтении и в целом закон «О ветеринарной медицине и благополучии животных». Документ поддержали 305 народных депутатов.

Как сообщала Одесса News, Народный депутат Украины Евгений Брагар посоветовал пенсионерке оплатить задолженность по коммунальным услугам продажей своей собаки.

Фото: Одесса News

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.