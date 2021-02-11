В Одессе малолетний отморозок соорудил деревянный крест, на котором распял кота

В Одессе полицейские устанавливают обстоятельства жестокого обращения с животным.

Как сообщает Нацполиция в одесской области, событие произошло в одном из населённых пунктов Куяльницкого ОТГ Подольского района.

Местная жительница позвонила на спецлинию «102» и сообщила, что посреди улицы стоит самодельный деревянный крест, на котором гвоздями прибито тело мёртвого кота.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Подольского районного управления полиции, члены которой опрашивали местных жителей, принимали меры по установлению лица, причастного к этому правонарушению.

Вскоре личность живодёра была установлена: 16-летний житель посёлка Гонората.

С ним сейчас проводятся неотложные следственные действия.

«В прошлом году подросток уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение аналогичных действий. Впереди допросы свидетелей, назначение экспертиз, после чего будет решаться вопрос об объявлении ему подозрения, — прокомментировал событие и.о. начальника Подольского районного управления полиции Александр Ноздратенко. — За совершённое законом предусмотрена ответственность в виде штрафа от одной до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трёх лет».

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2020 года народный депутат Украины от «Слуги народа» Егений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку для оплаты задолженности по коммунальным услугам.

Фото: Подольское районное управление полиции в Одесской области

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