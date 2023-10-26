Полиция задержала жителя Одессы, который продавал в интернете несуществующий товар

Полицейские разоблачили 40-летнего жителя Одессы в мошенничестве — он продавал в интернете несуществующие смартчасы.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что мошенник успел обмануть восьмерых граждан на 4 тысячи гривен.

«Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении. За совершённое ему грозит от штрафа до лишения свободы», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что сотрудники отделения полиции №1 Одесского районного управления №1 установили — ранее судимый за имущественные преступления житель Одессы разместил на одном из популярных интернет-ресурсов объявление о продаже смартчасов. Фото и подробную информацию о товаре, которого на самом деле не имел, злоумышленник «одолжил» с аналогичных объявлений и отметил цену за часы в размере 500 гривен, что значительно ниже рыночной», — говорится в сообщении.

Когда же находились желающие приобрести часы, мошенник требовал заранее полной оплаты за товар, а после получения средств, которые доверчивые граждане переводили на его счёт, переставал выходить с ними на связь.

Не дождавшись обещанного и поняв, что стали жертвой мошенника, за помощью к полицейским обратились восемь обманутых граждан, перечисливших злоумышленнику в общей сумме 4 тысячи гривен.

«При наличии достаточных доказательств, собранных полицейскими, следователи под процессуальным руководством Приморской окружной прокуратуры города Одессы сообщили фигуранту о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса. Речь идёт о завладении чужим имуществом путём обмана (мошенничество), совершённое повторно. За совершённое мужчине грозит штраф от трёх тысяч до четырёх тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 51000 до 68000 гривен, или исправительные работы на срок от одного до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до трёх лет. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Следствие продолжается», — сообщил заместитель начальника территориального подразделения полиции Павел Гавришко.

Одесса News информировала, что в августе 2023 года 25-летняя жительница Подольского района Одесской области получила обвинительный приговор суда за продажу в интернете несуществующего товара — спортивных костюмов — 200 часов общественных работ.

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