Благотворители из Дании передали нетбуки подопечным Одесского инклюзивного центра

Подопечные Одесского городского инклюзивно-ресурсного центра №1 получили 14 нетбуков от датской благотворительной организации Bevar Ukraine.
Это уже вторая партия гаджетов, которую эта организация передала для детей с особыми потребностями, — сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.
Как отметила директор Центра Виктория Пастерначенко, благодаря нашим международным партнёрам «мы с начала полномасштабного вторжения обеспечиваем особых детишек всем необходимым».
«Мы благодарим всех благотворителей, которые вместе с нами заботятся о тех, кто нуждается в нашей помощи и защите», — добавила Виктория Пастерначенко.
Также на днях ИРЦ №1 передали детскую площадку, которая уже установлена на территории Центра.
Одесса News информировала, что в октябре 2023 года одному из медицинских учреждений Одессы передан автомобиль Volkswagen Touran, который город получил от латвийских партнёров – фонда «Агендум» для предоставления мобильной паллиативной медицинской помощи.
Фото: «Одесса»
Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy