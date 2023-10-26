Благотворители из Дании передали нетбуки подопечным Одесского инклюзивного центра

Подопечные Одесского городского инклюзивно-ресурсного центра №1 получили 14 нетбуков от датской благотворительной организации Bevar Ukraine.

Это уже вторая партия гаджетов, которую эта организация передала для детей с особыми потребностями, — сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Как отметила директор Центра Виктория Пастерначенко, благодаря нашим международным партнёрам «мы с начала полномасштабного вторжения обеспечиваем особых детишек всем необходимым».

«Мы благодарим всех благотворителей, которые вместе с нами заботятся о тех, кто нуждается в нашей помощи и защите», — добавила Виктория Пастерначенко.

Также на днях ИРЦ №1 передали детскую площадку, которая уже установлена на территории Центра.

Одесса News информировала, что в октябре 2023 года одному из медицинских учреждений Одессы передан автомобиль Volkswagen Touran, который город получил от латвийских партнёров – фонда «Агендум» для предоставления мобильной паллиативной медицинской помощи.

Фото: «Одесса»

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