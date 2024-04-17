Дания объявила о новом пакете военной помощи Украине на €295 млн

Правительство Дании выделило новый пакет военной помощи Украине для защиты от агрессии России на 2,2 млрд крон (около €295 млн).

Об этом сообщило министерство обороны Дании, пишет издание ГОРДОН.

Средства пойдут на инвестиции в украинскую оборонную промышленность, закупку и передачу Украине беспилотников и морских средств, а также на совместное с Нидерландами и Чехией производство ракетных компонентов, говорится в релизе.

Общая стоимость пакета составляет примерно 2,2 млрд датских крон (€295 млн), из которых 200 млн крон (€28,5 млн) напрямую будут инвестированы в украинскую «оборонку».

По словам министра обороны Троэльса Лунда Поульсена, очередной партией помощи Дания подчёркивает безоговорочную поддержку украинской борьбы с РФ за свободу.

«В марте я посетил ряд украинских предприятий оборонной промышленности в Киеве, и стало ясно, что существует большой потенциал для будущего сотрудничества, способного обеспечить Украину востребованным оборудованием, которое поможет изменить ситуацию на поле боя», – заявил он.

В правительстве отметили, что новое решение по Украине предусматривает заключение ряда соглашений с союзниками по закупке и передаче оружия и военного оборудования, а часть помощи датские компании поставят самостоятельно.

Одесса News информировала, что правительство Дании объявило 12 марта 2024 года новый пакет военной помощи Украине на сумму около 2,3 миллиарда датских крон (337 млн. долларов США).

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен 23 февраля 2024 года во Львове подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Данией и Украиной сроком на 10 лет.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy