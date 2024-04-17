Депутата Одесского облсовета будут судить за захват курортной недвижимости

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении депутата Одесского областного совета и четырёх участников организованной группы по фактам фальсификации документов и их использования, мошеннического завладения государственным имуществом, служебного подлога, а также легализации имущества, полученного преступным путём.

Об этом сообщает пресс-служба областного ведомства.

Следствием установлено, что депутат разработал схему незаконного обогащения через регистрацию права собственности на объекты недвижимости и земельные участки, прямо или косвенно являвшиеся собственностью государства и территориальных общин.

Отмечается, что в свой «бизнес-план» чиновник привлёк жену и подобрал соучастников из круга близких и доверенных лиц.

Сообщники подыскивали объекты недвижимости – базы отдыха в курортных районах области и «свободные» земельные участки сельскохозяйственного назначения в пределах ряда ОТГ Раздельнянского района. Затем на основании сфальсифицированной документации регистрировали право собственности на подконтрольных соучастникам лиц в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

«Таким образом, в течение 2019-2023 годов обвиняемые завладели 78 земельными участками сельхозназначения общей площадью 271 га и базой отдыха «Укрпочты» на берегу моря в Затоке. Этими действиями государству и территориальной общине нанесено почти 24,6 млн грн убытков», — резюмируется в сообщении прокуратуры.

Одесса News информировала, что в апреле 2024 года Одесская областная прокуратура в суде отстояла право государства на земельные участки лесного фонда общей площадью 521 га стоимостью более 19 млрд. гривен.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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