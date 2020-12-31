Одесские полицейские присоединились к благотворительным новогодним акциям

Полицейские Одесской области присоединились к многочисленным благотворительным новогодним акциям.

Как сообщает отдел коммуникации Нацполиции Одесской области, переодетые в Деда Мороза и Снегурочку работники Приморского отдела полиции посетили с подарками дочерей участкового Сергея Пригарина, в которого в 2018 году попала смертельная пуля преступника во время его задержания, и следователя Олега Лысюка, который в 2019-м погиб в автомобильной аварии.

Правоохранители узнали, что пятилетняя Мира Пригарина очень любит дельфинов и хочет увидеть их вживую настолько, что даже в открытке Деду Морозу нарисовала свою мечту. Лучшей возможности для воплощения её в жизнь, чем в сказочную новогоднюю пору, не найти. Поэтому к Мироше полицейские приехали со вкусностями и билетами в дельфинарий.



У Киры Лысюк в свои два годика мечты ещё нет, но, как ребёнок, она радуется приятным сюрпризам и подаркам. Этому ангелочку полицейские к сладостям под ёлку подарили развивающий стол и куклу.



Полицейские также посетили маленьких жителей одесского реабилитационного центра помощи пострадавшим от домашнего насилия.



Создавая праздничное настроение, правоохранители посетили своих маленьких подопечных со сладостями и фруктами. А в ответ получили самое ценное, чем могут отблагодарить дети, — искренние улыбки.



Как сообщала Одесса News, по благословению Митрополита Одесского и Измаильского Агафангела активисты Одесской епархии проводят новогоднюю благотворительную акцию «Поделись своей добротой.

Фото: Отдел коммуникации полиции Одесской области