Нардеп Плачкова обратилась в полицию и ГБР с заявлением о нападении на неё

Народный депутат Украины Татьяна Плачкова обратилась в правоохранительные органы по факту нападения на сессии Одесского облсовета, что произошло 4 декабря.

Как сообщается на сайте политической партии «Оппозиционная платформа-За жизнь», по факту нападения на народных депутатов, депутатов облсовета, а также неправомерных действий сотрудников правоохранительных органов в зале заседаний Одесского областного совета 4 декабря народный депутат от «ОП–ЗЖ» Татьяна Плачкова обратилась в ГБР и Национальную полицию.

«Официально через СМИ прошу начальника Нацполиции Одесской области зарегистрировать моё заявление относительно действий его сотрудников, а именно Сергея Махотина и других «правоохранителей», которые 4 декабря в сессионном зале Одесского облсовета нападали на народных депутатов, депутатов облсовета, выталкивали, провоцировали и создавали напряжённую обстановку», – отметила она.



Также Татьяна Плачкова считает, что необходимо установить личности тех, кто помогал сотрудникам правоохранительных органов дестабилизировать ситуацию в зале и оказывать давление на присутствующих там депутатов.

«Прошу разобраться, как же вышло, что при отсутствии списка тех, кто мог находиться на сессии в тот день, стражи правопорядка, призванные этот самый правопорядок обеспечивать, на своё усмотрение или по чьей-то команде устанавливали угодных и неугодных. И кто давал такие команды?» – заявила народный депутат.

При этом она ещё раз подчеркнула, что политсилы, объединившиеся для голосования за главу Одесского облсовета, сформировали в совете такую конфигурацию, которая не соответствует ожиданиям жителей региона.

«Ещё раз подчёркиваю – пострадала не я и даже не депутаты, на которых давили и пытались унизить. Пострадали избиратели, которые связывали свои надежды с изменениями в руководстве области, однако их ожидания были растоптаны событиями 4 декабря», – резюмировала Татьяна Плачкова.

Как сообщала Одесса News, скандальная сессия Одесского облсовета состоялась 4 декабря. Перед её началом представители ОП-ЗЖ, «Партии Шария» и партии «За майбутнє» требовали регистрации 10 кандидатов в депутаты, которых отказывалась регистрировать областная ТИК. В ходе противостояния произошли потасовки, в результате которых пострадала Татьяна Плачкова. Травмы нанёс ей заместитель начальника одесской полиции Сергей Махотин.