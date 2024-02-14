Врач из Одессы брала по $1800 за подтверждение инвалидности

Следователи следственного управления ГУНП в Одесской области совместно с работниками Управления Службы безопасности Украины в Одесской области установили, что к врачу одного из медицинских учреждений Одессы обратился мужчина с хроническими заболеваниями с просьбой направить его на прохождение специальной комиссии для подтверждения инвалидности и указать полный пакет документов, необходимых для такого обращение.

Врач заверила гражданина, что поможет, но вместе с тем сообщила: положительное решение комиссии он сможет получить только при условии, что она повлияет на её членов за денежное вознаграждение, — сообщается на сайте Главного управления Нацполиции в Одесской области.

«Свои услуги злоумышленница оценила в 1800 долларов. Мужчина в течение некоторого времени выполнял наставления врача, проходил лечение и собирал необходимые медицинские документы. А дальше, по её указанию, перевёл на её счет сумму, которую она озвучила», — говорится в полицейской информации.

Отмечается, что правоохранители задокументировали противоправные действия врача. В её служебном кабинете провели санкционированный обыск, откуда изъяли медицинскую документацию и другие вещи, представляющие интерес для следствия.

«Собрав достаточно доказательств, следователи областной полиции под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры сообщили правонарушительнице о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления. Такие противоправные действия квалифицируются по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины и наказываются штрафом в размере от 34 до 93,5 тыс. грн или лишением свободы сроком от двух до пяти лет», — прокомментировал начальник отдела расследования особо тяжких преступлений СУ ГУНП в Одесской области Вадим Зелинский.

Следствие продолжается.

Одесса News информировала о разоблачении в феврале 2024 года заведующей консультативным поликлиническим отделением одного из институтов Национальной академии наук Украины в Одессе в вымогательстве и получении 8 тыс. долл. США неправомерной выгоды за обещание военнообязанному за вознаграждение оформить выписку о состоянии его здоровья и последующее согласование в МСЭК инвалидности второй группы.

Фото: Отдел коммуникации полиции Одесской области

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