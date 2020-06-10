Три чиновника Одесской мэрии получили подозрение в расхищении средств горбюджета

Три чиновника Одесской мэрии получили уведомления о подозрении в расхищении 131 миллиона гривен горбюджета Одессы (ст. 191 УК) по делу о покупке горсоветом зданий аэродрома «Застава».

Как пишет ТАЙМЕР, речь идёт о сделке 2016 года, когда горсовет выкупил здания и сооружения недействующего аэродрома с тем, чтобы оформить права на земельный участок площадью 143 гектара.

«В НАБУ утверждают, что при этом чиновники вступили в сговор с владельцами зданий аэродрома с тем, чтобы под этим предлогом «распилить» значительную сумму: мол, реально здания стоили 15 миллионов гривен, а заплатили за них 146 миллионов», — говорится в сообщении.

Дело расследуют уже более года.



По информации издания, подозрения вручили главе департамента коммунальной собственности Алексею Спектору (в настоящее время отстранён от исполнения обязанностей), главе профильной комиссии горсовета Василию Шкрябаю, руководителю юридического департамента мэрии Инне Поповской.

Кстати. Все подозреваемые проходили обвиняемыми по делу о покупке мэрией зданий завода «Краян».

Как сообщала Одесса News, следователи планируют пустить в ход и тот аргумент, что по документам «Застава» остаётся запасным аэродромом Минобороны, так что намерения мэрии занять участок другими объектами могут попытаться трактовать как покушение на обороноспособность страны.