На Банковой праздник: МВФ дала таки кредит Украине

Послы стран «Большой семёрки» (G7) поздравили Украину с утверждением Международным валютным фондом 18-месячной программы Stand-By.

Об этом сообщает Группа поддержки послов G7 в Украине в Twitter.

«Послы стран G7 приветствуют Украину с утверждением со стороны МВФ программы Stand-by (SBA), которая укрепит экономическую стабильность Украины. Мы надеемся на продолжение сотрудничества с украинским правительством в проведении реформ для стимулирования экономического роста и поощрения увеличения инвестиций», — говорится в твите.

Исполнительный совет МВФ по итогам заседания 9 июня утвердил новую программу кредитования Stand-By для Украины, которая предусматривает финансирование в размере $5 млрд сроком на 18 месяцев.

Первый транш от Международного валютного фонда объемом 2,1 млрд долларов должен поступить в Украину 11 июня и будет направлен в государственный бюджет.

Как сообщила пресс-служба МВФ, пишет Укринформ, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева надеется, что утверждённая новая программа Stand-By для Украины будет направлена, прежде всего, на преодоление последствий кризиса пандемии, а также создания условий для скорейшего восстановления экономики.

В то же время, сказала она, учитывая неопределённость ситуации, для программы существуют значительные риски.

«Новое соглашение Stand-By создаст опору усилиям властей в преодолении последствий кризиса с одновременным обеспечением макроэкономической стабильности и сохранением сегодняшних достижений. Вместе с поддержкой Всемирного банка и Евросоюза это поможет покрыть большие потребности в финансировании», — отметила директор-распорядитель МВФ.

«Риски для новой программы являются очень большими. Неопределённость того, насколько серьёзным и длительным будет глобальный спад, является чрезвычайно большой. Что касается внутреннего контекста (в самой Украине – ред.), существенной остаётся неопределенность относительно направления экономической политики», — подчеркнула Георгиєва.

Она пояснила, что государственный долг Украины продолжает быть высоким, а потребности правительства в финансировании – большими.

«Несмотря на то, что фискальная политика в рамках программы будет направлена на преодоление последствий кризиса, её (фискальную политику – ред.) нужно будет усиливать в процессе восстановления, чтобы вернуть государственный долг к тенденции снижения», — отметила Георгиева.

Отмечается, что первый транш для Украины в размере $2,1 млрд. поступит 11 июня.

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