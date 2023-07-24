В Одессе чиновник Госпродпотребслужбы брал взятки, регистрируя сельхозтехнику

В Одессе разоблачён главный специалист одного из отделов ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области в совершении коррупционного преступления.

Как информирует пресс-служба Одесской областной прокуратуры, ему уже вручено сообщение о подозрении.

По данным следствия, служащий наладил систематический «заработок», вымогая и получая от предпринимателей взятки за беспрепятственную регистрацию сельскохозяйственной техники в Госпродпотребслужбе.

«Тариф» составлял 200 долл. США за единицу транспортного средства. Госслужащего задержали после получения 1000 долл. США за регистрацию пяти тракторов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения – содержание под стражей с альтернативой залогу, решается вопрос об отстранении его от занимаемой должности.

Как сообщала Одесса News, в июле 2023 года правоохранителями был задержан исполняющий обязанности начальника одного из районных управлений ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области, который брал взятки за беспрепятственное получение эксплуатационного разрешения на хранение и реализацию пищевых продуктов животного происхождения.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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