В Одесском Спасо-Преображенском кафедральном соборе проведут работы

24 июля мэр Одессы Геннадий Труханов провёл оперативное совещание по проведению противоаварийных работ в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, куда накануне попала российская ракета.

Как отмечается на сайте «Одесса» горсовета, в настоящее время эксперты фиксируют, что одна из стен имеет нестабильное положение и может произойти внезапное неуправляемое обрушение.

Подчёркивалось, что начать работы необходимо в кратчайшие сроки: во-первых – демонтировать аварийно-опасный участок стены и во-вторых — сделать кровлю во избежание затопления в случае дождя.

«Все наши действия мы согласовываем с владельцем здания. Кроме того, нам необходима помощь священнослужителей для работы с прихожанами. Люди идут с открытым сердцем, но надо понимать, что есть аварийные участки, которые могут представлять угрозу. Поэтому мы будем работать вместе, соблюдая все процедуры», — сказал Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, ночью 23 июля враг нанёс очередной ракетный удар по Одессе, в результате которого повреждено здание Спасо-Преображенского собора, принадлежащего УПЦ.

Фото: «Одесса»

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