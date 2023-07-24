В Одессе состоится сольный концерт пианиста Андрея Показа

29 июля в Международном культурном центре UNION состоится музыкальное событие — «АНДРЕЙ ПОКАЗ. Сольный концерт».

В музыке и импровизациях Андрея Показа воплощён своеобразный симбиоз разных течений, стилей и жанров музыкального творчества.

Андрей Показ — участник POKAZ TRIO с 2017 года – современное джазовое трио, резидент многих мировых джазовых клубов и фестивалей. Преподаёт в Одесской национальной музыкальной академии им. А.В.Неждановой.

В программе концерта, состоящего из двух отделений, ФРЕДЕРИК ШОПЕН и ИМПРОВИЗАЦИИ НА ТЕМУ УКРАИНСКИХ ПЕСЕН.

Локация: Euroatlantic Event Hall в UNION, 2-й этаж.

Приходите к 19.00.

Стоимость билетов от 300 гривен. Их можно купить здесь.

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