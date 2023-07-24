Одессу посетили депутаты итальянского парламента и Посол Италии в Украине

23 июля мэр Одессы Геннадий Труханов провёл встречу с делегацией Комиссии по иностранным делам и делам общин Палаты депутатов Итальянской Республики во главе с госпожой Лия Куартапелле Прокопио в сопровождении Чрезвычайного и Полномочного Посла Итальянской Республики в Украине господина Пьер Франческо Дзадзо.

Во встрече также принял участие глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, — сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что Геннадий Труханов прокомментировал итальянским гостям последствия ночных ударов по городу, произошедших 23 июля.

Он подчеркнул, что оккупанты вновь нанесли удар по историческому центру Одессы, который входит в Основной список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Это – геноцид нашего народа. Они пытаются разрушить столбы, на которых строится общество: духовность, культура и наука. Мы очень ценим, что в такое время вы вместе с нами и своими глазами видите результаты варварских действий оккупантов», — отметил Геннадий Труханов.

«Мы даже не могли вообразить, что Одесса будет переживать такие моменты. Сегодня мы представляем Парламент Итальянской республики. Но с вами солидарна вся Италия, все жители нашей страны», — сказала госпожа Куартапелле Прокопио.

«Мы должны сделать все возможные шаги, чтобы Россия понесла ответственность за то, что она сделала. Невозможно вести войну, уничтожая Всемирное наследие, — сказала госпожа Лия Куартапелле Прокопио. — От имени Италии, от имени Европы мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно, для того, чтобы страна наконец стала свободной и безопасной».

«Я благодарен парламенту Итальянской Республики. Представители многих партий, представленных в Италии, сегодня в нашем городе. И мы чувствуем, что известная на весь мир Италия сегодня с нами – цивилизованным миром и Одессой», — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, по информации Минитерства культуры и информационной политики Украины, 29 памятников архитектуры повреждены российскими террористами во время ракетного обстрела ночью 23 июля.

Фото и видео: «Одесса»

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