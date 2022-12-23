Зеленский после визита в США вернулся на своё рабочее место

Президент Украины Владимир Зеленский, который 21 декабря был с визитом в США, уже вернулся в Украину и находится на рабочем месте.

Об этом он сообщил, сняв видео в своём кабинете. Ролик Зеленский опубликовал в Facebook.

«Я в кабинете, работаем для победы, всем хорошего дня, всех победим», – отметил он.

Вечернее обращение, обнародованное накануне, Зеленский записывал в Польше.

Визит Зеленского в Вашингтон сопровождался усиленными мерами безопасности.

Из-за угрозы российских ракет полёты над Украиной слишком опасны, так что Зеленский, судя по всему, тайно проехал на поезде через Украину в Польшу, где рано утром в среду его заметили на железнодорожной станции в приграничном городе Пшемысль.

«Русская служба BBC» сообщила, что Владимир Зеленский поездом доехал до Польши, затем добирался из Польши в Вашингтон на военном самолёте США в сопровождении истребителя F-15 и самолёта-разведчика НАТО.

Вылет был осуществлён из аэропорта Жешува и далее самолёт направился на северо-запад, в сторону Великобритании. В то же время американский истребитель F-15, вылетевший с базы в Великобритании, сопровождал самолёт с Зеленским часть его пути, указала «Русская служба BBC». Зеленского сопровождала посол США в Украине Бриджит Бринк.

После возвращения из США 22 декабря Зеленский в Польше встретился с президентом страны Анджеем Дудой.

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