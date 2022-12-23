Сенат США принял законопроект о выделении Украине $45 млрд, очередь за Конгрессом

Сенат США на заседании 22 декабря принял законопроект о государственных расходах США на 2023 финансовый год на сумму $1,7 трлн, который предусматривает $45 млрд на предоставление помощи Украине и союзникам Вашингтона по НАТО.

Об этом сообщил CNN, пишет издание Гордон.

Законопроект о бюджете приняли большинством голосов (68 – «за», 29 – «против»). Его также должна принять Палата представителей Конгресса США, после этого законопроект будет передан на подпись президенту Джо Байдену.

Как отметил CNN, времени на принятие законопроекта у Палаты представителей немного – законодатели «считают часы», чтобы предотвратить шатдаун (приостановку работы государственных органов США), который может наступить в пятницу, если бюджет не будет принят. В Капитолии считают, что шатдауна удастся избежать, сообщил канал.

Байден анонсировал принятие этого закона накануне, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Он говорил, что «ждёт возможности подписать» его.

Для справки. США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе «президентского сокращения» запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

С начала работы администрации Байдена в 2021 году США выделили на помощь в области безопасности Украине более $21,9 млрд, в том числе $21,2 млрд – с начала полномасштабного вторжения РФ.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

Также США предоставляют Украине финансовую и гуманитарную помощь.

В декабре на рассмотрение Конгресса был внесен Законопроект о госфинансировании на 2023 год, который предусматривает выделение $44,9 млрд помощи Украине и союзникам по НАТО для противостояния российской агрессии.

Как сообщала Одесса News, 22 декабря во время визита Владимира Зеленского в США спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что Конгресс готовит очередной важный раунд безопасности, гуманитарной и экономической помощи Украине. «Надеюсь, — сказала она, — в течение 48 часов это произойдёт».

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