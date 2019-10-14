Американский эсминец добрался до Одессы

Ракетный эсминец США DDG78 Porter с дружественным визитом 13 октября зашёл в Одесский порт.

НАТОвский эсминец встречали катера Морской охраны и Военно-морских сил Украины, пришвартовав его с помощью двух буксиров к причалу Карантинного мола.

Первые фотографии опубликовала пресс-служба Минобороны Украины.

«Этот плановый поход и седьмой визит в Чёрное море нашего эсминца в этом году демонстрирует нашу приверженность свободе судоходства и поддержку союзников по НАТО и партнёров в Чёрном море», – заявила командующий оперативным флотом США вице-адмирал Лиза Франчетти.

Во время визита эсминца в Одессу в рамках украинского-американского двустороннего сотрудничества состоится ряд запланированных мероприятий: американский корабль будет участвовать в тренировках типа PASSEX, а между экипажами кораблей двух стран состоятся спортивные соревнования.

Кстати. Porter является 28-ым кораблём класса «Арли Берк» (Arleigh Burke) ВМС США. Его назвали в честь знаменитой американской династии морских офицеров. Основное вооружение – 90 ракетных пусковых установок, в которых могут размещаться зенитные и противолодочные ракеты, а также крылатые ракеты «Томагавк».

Управление осуществляет система «Иджис». В 2013 году корабль был модернизирован, после чего эсминец способен нести ракеты SM-3, предназначенные для борьбы с баллистическими ракетами и спутниками на околоземной орбите.