Одесситка Даяна Ястремская обыграла австралийку в Майами

В Майами (США) продолжается турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) с призовым фондом более $8,77 млн.

Об этом сообщает издание XSPORT.

Одесская теннисистка Даяна Ястремская (WTA, 33) во втором круге турнира обыграла австралийку Дарию Севилл (WTA, 115) 7:5, 7:5.

«За 2 часа на корте украинка трижды подала навылет, реализовала 6 брейк-поинтов из четырнадцати и дважды ошиблась при подаче. Австралийка сделала 4 брейка и 5 двойных», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это была четвёртая очная встреча теннисисток – Ястремская выиграла впервые.

За выход в 1/8 финала Ястремская встретится с Марией Саккари из Греции.

Турнир в Майами продлится до 31 марта.

Одесса News информировала, что в марте 2024 года во втором круге турнира в Сан-Диего (США) Даяна Ястремская проиграла россиянке Анне Блинковой.

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