Ястремская проиграла теннисистке из РФ в Калифорнии

Во втором круге турнира в Сан-Диего (США) одесская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) проиграла россиянке Анне Блинковой (WTA 51) со счётом 6:7, 2:6.

Матч длился 88 минут, в течение которых Ястремская подала шесть эйсов и совершила три двойных ошибки, — сообщает XSPORT.

Отмечается, что одесситка также реализовала три из семи брейков.

Игра с Блинковой у Ястремской — вторая. Первую игру выиграла Даяна.

Накануне матча Даяна высказалась о матчах против представителей России на международных соревнованиях: «Конечно, тяжело играть против них. Они спортсменки. Они люди. Ты пытаешься отделить это, но в то же время глубоко внутри себя ты понимаешь, что играешь против кого-то из страны, которая нападает на твою страну, которая убивает детей, убивает людей в нашей стране. Трудно отделить спортсмена и человека от страны, устраивающей трудные времена для нашей страны и нашего народа».

Одесса News информировала, что Даяна Ястремская успешно преодолела стартовый барьер на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском городе Сан-Диего (Калифорния) с призовым фондом $922,573 тыс., победив американку Кэролайн Доулгайд.

Фото: Getty Images

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