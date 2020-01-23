Свитолина вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису

Первая «ракетка» Украины, уроженка Одессы Элина Свитолина вышла в четверг в третий круг первого в сезоне теннисного турнира серии Grand Slam — Открытого чемпионата Австралии.

В Мельбурне одесситка (№5 WTA) во втором раунде обыграла Лорен Дэвис из США (62) — 6:2, 7:6 (8:6), сообщает XSPORT.

Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты.

После поединка Свитолина сказала:

«С Лорен всегда играть очень трудно, она всё время возвращает ещё один мяч на твою сторону, нужно много работать ногами, чтобы адаптироваться к её плоским ударам. Я довольна, что смогла выиграть в двух сетах. Теперь мы все можем идти спать»».

Ранее Свитолина и Дэвис провели между собой четыре матча. Все поединки выиграла украинка, отдав сопернице лишь один сет.



В третьем раунде Australian Open Элина Свитолина встретится с 32-й «ракеткой» мира испанкой Гарбинье Мугурусой, которая сегодня за 2 часа 23 минуты одолела Айлу Томлянович из Австралии (52).

Открытый чемпионат Австралии с призовым фондом 49 млн 564 тыс 735 долл продлится до 2 февраля.

Как сообщала Одесса News, две другие одесские теннисистки — Даяна Ястремская и Екатерина Козлова — не достигли желаемых спортивных целей, которые они поставили перед собой, участвуя в Открытом чемпионате Австралии: вторая «ракетка» Украины Даяна Ястремская уступила экс-первой «ракетке» мира Каролин Возняцки из Дании — 5:7, 5:7, а Екатерина в украинско-польском дуэте с Магдой Линетт проиграла американо-польскому дуэту Даниэль Коллинс — Алисия Росольска — 7:5, 5:7, 0:6.