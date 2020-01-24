Кому «Одессаоблэнерго» 24 января устроит блэкаут

На 24 января запланировано очередное отключение электроснабжения некоторым потребителям в Одессе.

Об этом предупредили в облэнерго.

С 9 утра и до 7 вечера света не будет у потребителей по следующим адресам:

— ул. 1-я линия, 7, 124, 128, 137, 139, 141, 142, 143, 145, 2/130, 147, 224, 270;

— 12-я Суворовская, 142/2д, 1, 9;

— 14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 182, 193, 153/13, 186, 191, 250 (до 19:00);

— 3-я линия (Лиманчик), 6;

— 3-я Суворовская, 132, 135, 6/196, 148, 161, 162, 163, 175, 178, 179, 211, 223;

— 30-я линия, 3, 5, 8, 18, 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 230, 231, 245;

— 5-я Суворовская, полностью;

— 9-я линия Дачи Ковалевского, 12;

— просп. Академика Глушко, 24б, 24а, 24, 26, 22а, 22;

— Алексеевская площадь, 13 (с 9:00 до 17:00);

— Вокзальный переулок, 5, 11, 25 (до 17:00);

— ул. Дача Ковалевского, 142, 144/1, 103/7, 103/14, 132а, 103/16, 103/4, 105, 103/6, 103/5, 107, 142/43, 119, 142а, 144/9, 103/1, 144/4, 103/2, 132, 132а, 103/13, 111с, 130, 111м, 144а, 111, 111г/д, 144в, 103/3, 107/109, 144ж, 111н, 103, 134, 103/13а13, 102, 111л, 111к, 142/5, 103/17, 103/18а, 111о, 144/10, 111ф, 103/18, 144д, 111п, 111р, 103/12, 142/217, 153/13, 144/5, 144, 144/3, 144/6, 111у (с 9:00 до 19:00);

— Колонтаевская, 1, 15 (с 9:00 до 17:00);

— Мечникова, 84, 86, 88, 90, 84/20 (до 17:00);

— Ореховая, 177, 196, 252 (с 9:00 до 19:00);

— переулок Амундсена, 1, 3, 5, 6 (до 19:00);

— переулок Ковалевского, 9 (до 19:00);

— ул. Пишоновская, 1, 6 (до 19:00);

— Правды (переименована в Просвещения), 1/24, 150, 152, 154, 156, 160, 164, 166, 167, 169, 171, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 1/13203, 1/3, 1/1, 207, 1/7, 1/33165, 1/11, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255 (до 19:00);

— Старопортофранковская, 83, 85, 87, 89, 91, 95, 97 (с 9:00 до 17:00);

— Тираспольская, 30, 32 (до 17:00);

— Чернышевского, 11, 13, 15, 21, 23, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122/124, 134а, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 122124, 13а (до 17:00).