Мэр Одессы рассказывает суду в Киеве о своих доходах

23 января Высший антикоррупционный суд Украины продолжил рассмотрение дела мэра Одессы Геннадия Труханова, обвиняемого в сокрытии имущества.

Как сообщала Одесса News, по версии следствия, Труханов не указал в электронной декларации за 2015-2016 годы имущество своей бывшей жены Татьяны Колтуновой, с которой он, как считают прокуроры, продолжает иметь совместный быт.

Труханов это отрицает и заявляет, что с бывшей супругой общается, но совместного хозяйства не ведёт.

В ходе заседания, пишет ТАЙМЕР, суду представили видео обыска в доме Колтуновой, в результате которого, как утверждают правоохранители, были выявлены доказательства, что Труханов продолжает поддерживать с экс-супругой тесные взаимоотношения. В частности, там нашли банковские карты на имя Труханова, его личные вещи, зарегистрированный на него пистолет.

Перед просмотром видео прессу удалили из зала заседаний по ходатайству защиты Труханова, так как на видео может попасть информация, имеющая конфиденциальный характер.

По той же причине без прессы будет проходить ознакомление суда с перепиской Труханова и его бывшей жены.

Заседание продолжится сегодня, 24 января.

Фото: Деловая Одесса, Думская