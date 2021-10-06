Труханов сказал, что отопление в Одессе начнётся ориентировочно 1 ноября

5 октября в ходе заседания коллегии Одесской областной администрации городской голова Геннадий Труханов проинформировал о подготовке объектов жилищно-коммунального, топливно-энергетического хозяйства и социально-культурной сферы Одессы к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

Как отметил Одесский городской голова, традиционно отопительный сезон стартует в Одессе осенью, когда среднесуточная температура наружного воздуха не превышает 8 градусов тепла и эти показатели сохраняются в течение трёх суток подряд. Сейчас среднесуточная температура в Одессе и регионе выше.

Ориентировочный старт отопительного сезона — 1 ноября.

По словам Труханова, на 5 октября все 144 котельные, находящиеся на балансе КП «ТГО», подготовлены на 100%. Выполнены гидравлические опрессовки всех тепловых сетей. Персонал предприятия ведёт процесс выявления неисправностей, уточнения мест, объёмов повреждений и ремонт по выявленным местам. Всего выявлено 757 повреждений тепловых сетей, устранено — 689, в работе — 68.

Как сообщала Одесса News, 7 октября некоторым потребителям Одессы отключат газ и свет.

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