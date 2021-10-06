Начальник поста Одесской таможни оказался обычным взяточником

Правоохранители задержали на взятке начальника таможенного поста Одесской таможни Гостаможслужбы.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.

Отмечается, что, по данным следствия, чиновник, действуя совместно с должностными лицами таможни требовал и получил от представителя юридического лица взятку за беспрепятственное таможенное оформление транспортных средств, ввезённых на таможенную территорию Украины.

За быстрое таможенное оформление транспортных средств была установлена ​​«такса» от 30 до 50 долларов в зависимости от объёмов и вида авто. При этом в случае неуплаты неправомерной выгоды должностными лицами таможни создавались искусственные препятствия, в частности, применялись дополнительные меры таможенного контроля и безосновательно отказывалось в регистрации таможенных деклараций на транспортные средства.

«Такие действия таможенников были направлены на склонение лица к уплате «вознаграждения», — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали чиновника при получении очередной части неправомерной выгоды.

Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.

Как сообщала Одесса News в сентябре 2021 года, 1000 долларов США взятки за ускорение получения гражданства Украины хотела руководительница одного из одесских районных секторов Государственной миграционной службы.

Фото: gp.gov.ua

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