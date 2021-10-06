Начальник поста Одесской таможни оказался обычным взяточником

Правоохранители задержали на взятке начальника таможенного поста Одесской таможни Гостаможслужбы.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.
Отмечается, что, по данным следствия, чиновник, действуя совместно с должностными лицами таможни требовал и получил от представителя юридического лица взятку за беспрепятственное таможенное оформление транспортных средств, ввезённых на таможенную территорию Украины.
За быстрое таможенное оформление транспортных средств была установлена «такса» от 30 до 50 долларов в зависимости от объёмов и вида авто. При этом в случае неуплаты неправомерной выгоды должностными лицами таможни создавались искусственные препятствия, в частности, применялись дополнительные меры таможенного контроля и безосновательно отказывалось в регистрации таможенных деклараций на транспортные средства.
«Такие действия таможенников были направлены на склонение лица к уплате «вознаграждения», — говорится в сообщении.
Правоохранители задержали чиновника при получении очередной части неправомерной выгоды.
Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.
Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.
Как сообщала Одесса News в сентябре 2021 года, 1000 долларов США взятки за ускорение получения гражданства Украины хотела руководительница одного из одесских районных секторов Государственной миграционной службы.
Фото: gp.gov.ua
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