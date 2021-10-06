Одессит Закариев принёс Украине медаль на чемпионате мира по борьбе

В Осло (Норвегия), где проходит чемпионат мира по спортивной борьбе (вольная, женская, греко-римская), завершили свои выступления борцы вольного стиля.

Как сообщает XSPORT, в копилке сборной Украины лишь одна медаль — бронзовая, которую завоевал одессит Магомед Закариев. Он в весовой категории до 97 кг в схватке за третье место уверенно выиграл у титулованного белоруса Александра Гуштына.

Таким образом, украинская команда заняла 12-ю строчку в общекомандном зачёте соревнований.

На вершине рейтинга – команда России (три золота, одно серебро и четыре бронзы), вторая – сборная США (три золота, три серебра и одна бронза), топ-3 замкнули иранцы (три золота и три серебра).

Награда стала первой медалью украинцев в Осло.

Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 10 октября.

Как сообщала Одесса News, 14 июля 2021 года во время свадьбы Магомеда Закариева в ресторане у торгового центра в селе Фонтанка в честь молодых устроили салют из нарезного оружия, а также мини-дрифт-шоу, парализовавшее движение на трассе международного значения.

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