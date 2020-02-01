В Одессе на Черёмушках открылся спортклуб

1 февраля в Одессе на улице Инглези, 8в открылся клуб «Альфа спорт»

Как передаёт корреспондент Одесса News, по мнению его создателей, клуб «Альфа спорт» — очень важный и нужный проект, нацеленный на поддержание взрослого и детского спорта, физическую подготовку и оздоровление населения.

В новом борцовском зале клуба сегодня уже опробовали новенький борцовский ковёр юные спортивные дарования, принявшие участие в соревнованиях по спортивному самбо.

Организатором турнира выступил клуб «Бастион».

Как передаёт корреспондент, в соревнованиях приняли участие более 50 детей 3-х возрастных категорий — от 6 до 12 лет.



После взвешивания участников соревнования, к юным самбистам обратился с тренерскими наставлениями заслуженный мастер спорта СССР по самбо Николай Пасечник.



А судьёй турнира был заслуженный тренер Украины Сергей Оганезов.

Соревнования были эмоциональными и захватывающими.





Болели и взрослые, и дети. Победители получили медали и грамоты, а участники – юные борцы, которые делают свои первые шаги в спорте, получили поощрительные подарки.

Победителями же в своих категориях стали:

В категории 20 кг:

Первое место — Назаренко Назар;

Второе место — Дублякина Мария (единственная девочка, принимавшая участие в состязаниях);

Третье место — Зенков Давид

В категории 22 кг:

Первое место — Щербань Андрей

В категории 24 кг:

Первое место — Велев Егор;

Второе место — Горбуров Максим;

Третье место — Коваленко Лев

В категории 26 кг:

Первое Место — Карапетян Юрий;

Второе место — Аппак Виктор;

Третье место — Мальцев Костя.

В дальнейшем спортивным видам боевого искусства в новом клубе будут обучать опытные тренеры. Кроме Николая Пасечника и Сергея Оганезова, с детишками будет заниматься и мастер спорта СССР по спортивному самбо, тренер-педагог. Сергей Романчук.





Фото и видео: Александр Александров