В Одессе на Черёмушках открылся спортклуб

1 февраля в Одессе на улице Инглези, 8в открылся клуб «Альфа спорт»
Как передаёт корреспондент Одесса News, по мнению его создателей, клуб «Альфа спорт» — очень важный и нужный проект, нацеленный на поддержание взрослого и детского спорта, физическую подготовку и оздоровление населения.
В новом борцовском зале клуба сегодня уже опробовали новенький борцовский ковёр юные спортивные дарования, принявшие участие в соревнованиях по спортивному самбо.
Организатором турнира выступил клуб «Бастион».
Как передаёт корреспондент, в соревнованиях приняли участие более 50 детей 3-х возрастных категорий — от 6 до 12 лет.
После взвешивания участников соревнования, к юным самбистам обратился с тренерскими наставлениями заслуженный мастер спорта СССР по самбо Николай Пасечник.
А судьёй турнира был заслуженный тренер Украины Сергей Оганезов.
Соревнования были эмоциональными и захватывающими.
Болели и взрослые, и дети.Победители получили медали и грамоты, а участники – юные борцы, которые делают свои первые шаги в спорте, получили поощрительные подарки.
Победителями же в своих категориях стали:
В категории 20 кг:
Первое место — Назаренко Назар;
Второе место — Дублякина Мария (единственная девочка, принимавшая участие в состязаниях);
Третье место — Зенков Давид
В категории 22 кг:
Первое место — Щербань Андрей
В категории 24 кг:
Первое место — Велев Егор;
Второе место — Горбуров Максим;
Третье место — Коваленко Лев
В категории 26 кг:
Первое Место — Карапетян Юрий;
Второе место — Аппак Виктор;
Третье место — Мальцев Костя.
В дальнейшем спортивным видам боевого искусства в новом клубе будут обучать опытные тренеры. Кроме Николая Пасечника и Сергея Оганезова, с детишками будет заниматься и мастер спорта СССР по спортивному самбо, тренер-педагог. Сергей Романчук.
Фото и видео: Александр Александров