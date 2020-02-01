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В Одессе на Черёмушках открылся спортклуб

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1 февраля в Одессе на улице Инглези, 8в открылся клуб «Альфа спорт»

Как передаёт корреспондент Одесса News, по мнению его создателей, клуб «Альфа спорт» — очень важный и нужный проект, нацеленный на поддержание взрослого и детского спорта,  физическую подготовку и оздоровление населения.

В новом борцовском зале клуба сегодня  уже опробовали новенький борцовский ковёр юные спортивные дарования, принявшие участие в соревнованиях по спортивному самбо.

Организатором  турнира выступил клуб «Бастион».

Как передаёт корреспондент, в соревнованиях приняли участие более 50 детей 3-х возрастных категорий — от 6 до 12 лет.

После взвешивания участников соревнования, к юным самбистам обратился с тренерскими наставлениями заслуженный мастер спорта СССР по самбо Николай Пасечник.


А судьёй турнира был заслуженный тренер Украины Сергей Оганезов.

Соревнования были эмоциональными  и захватывающими.

Болели и взрослые, и дети.Победители получили медали и грамоты, а участники – юные борцы, которые делают свои первые шаги в спорте,  получили поощрительные подарки.

Победителями же в своих категориях стали:

В категории 20 кг:
Первое место — Назаренко Назар;
Второе место — Дублякина Мария (единственная девочка, принимавшая участие в состязаниях);
Третье место — Зенков Давид

В категории 22 кг:
Первое место — Щербань Андрей

В категории 24 кг:
Первое место — Велев Егор;

Второе место — Горбуров Максим;

Третье место — Коваленко Лев

В категории 26 кг:
Первое Место — Карапетян Юрий;
Второе место — Аппак Виктор;
Третье место — Мальцев Костя.

В дальнейшем спортивным видам боевого искусства в новом клубе  будут обучать опытные тренеры. Кроме Николая Пасечника и Сергея Оганезова, с детишками будет заниматься и мастер спорта СССР по спортивному самбо, тренер-педагог. Сергей Романчук.


Фото и видео: Александр Александров

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