Завершена баллистическая экспертиза катера «Бердянск», побывавшего в российском плену

Завершена баллистическая экспертиза одного из возвращённых Россией в ноябре 2019 года украинских военных кораблей — малого бронированного артиллерийского катера «Бердянск».

Об этом сообщил Командующий Военно-Морскими Силами Украины Игорь Воронченко.

В комментарии Радио Свобода Командующий уточнил, что «Бердянск» — это тот катер, который подвергся обстрелу российскими военными во время захвата украинских кораблей в Керченском проливе в 2018 году.

Как заметил Воронченко, с «Бердянска» сняли фрагменты брони, остатки осколков от снарядов, что является доказательством агрессивных и противоправных действий России.

Воронченко добавил, что «другой МБАК («Никополь» — ред.) и буксир «Яны Капу» сможем отремонтировать своими силами. Скоро корабли будут на судоремонтном заводе».

Как сообщала Одесса News, 20 ноября 2019 года захваченные у берегов Крыма украинские корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вернулись в порт Очакова (Николаевская область) после года удерживания Россией. За несколько месяцев до того Россия освободила из плена их экипажи. 24 украинских военных моряка вернулись домой в рамках двустороннего обмена удерживаемыми лицами, а не по решению Международного трибунала по морскому праву, как это могло произойти в соответствии с международным правом.