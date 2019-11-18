ВМС Украины подтвердили передачу Россией захваченных кораблей

Украинские катера «Никополь» и «Бердянск» и буксир «Яны Капу», переданные Россией Украине, начали движение в направлении материковой Украины.

Об этом сообщается на странице ВМС Украины в Facebook.

«Сегодня, 18 ноября в акватории Чёрного моря начат процесс по возвращению украинских катеров «Никополь», «Бердянск» и буксира «Яны Капу». Сейчас украинские буксиры «Титан», «Гайдамаки» и поисково-спасательное судно «Сапфир» вместе с катерами и буксиром начали движение в направлении материковой Украины», — говорится в посте.

Ранее МИД РФ заявил о передаче украинской стороне трёх кораблей Военно-морских сил Украины, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Как сообщала Одесса News, 25 ноября 2018 года российские силовики у берегов Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу», которые направлялись из Одессы в Мариуполь. В плен попали 24 украинца, трое из них получили ранения.

Международный трибунал по морскому праву 25 мая обязал Россию немедленно освободить всех моряков и дать им возможность вернуться в Украину, а также вернуть корабли.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен в формате 35 на 35, в рамках которого, в частности, были освобождены 24 пленных моряка.

4 ноября МИД Украины направил России ноту с просьбой сообщить, где и когда украинские военные могут забрать захваченные в Керченском проливе корабли.

По мнению экспертов, после передачи Россией украинские корабли будут идти до Одессы около 43 часов.