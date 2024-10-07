В Одессе прошло посвящение в курсанты Мореходного колледжа им. Маринеско

В одном из старейших морских учебных заведений Украины – Мореходном колледже им. А. И. Маринеско состоялся традиционный торжественный ритуал посвящения нового набора в курсанты колледжа.
Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.
Отмечается, что несмотря на сложные условия, вызванные войной, этот день стал важным шагом в жизни будущих моряков, избравших путь, символизирующий силу и смелость.
«Даже в эти сложные времена мы видим, как молодёжь выбирает морское дело. Это свидетельство их решимости и стремление служить своей стране. Сегодняшние курсанты – это наше будущее, те, кто будет стоять во главе возрождения морской отрасли страны. Одесса гордится вами! Слава Украине!» – поздравил курсантов заместитель Одесского городского головы Валерий Силин.
Курсанты приняли присягу, получив символические знаки посвящения.
Одесса News информировала, как в Одесской Военной академии состоялся выпуск молодых офицеров.
Фото: «Одесса»
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