Денис Шмыгаль: Украина не будет продолжать соглашение о транзите газа из РФ

Украина не будет продолжать соглашение о транзите газа из России.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время совместной с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо пресс-конференции.

«Украина не будет продлевать транзитное соглашение с Россией по истечении срока её действия», — подчеркнул Шмыгаль, назвав стратегической целью Украины «наложить санкции на российскую газовую молекулу, избавить Кремль от доходов от продажи углеводородов, за которые агрессор финансирует войну».

«Мы призываем все страны Европы к полному отказу от нефти и газа из РФ. Понимаем острую зависимость некоторых государств, в частности, Словакии, от этого ресурса. Но рассчитываем на постепенную диверсификацию поставок», — заявил глава украинского правительства.

В то же время, добавил он, Украина готова и дальше выполнять свои обязательства в соответствии с Соглашением об ассоциации с Евросоюзом и Договором к Энергетической хартии.

Как сообщала Одесса News, действующий контракт на транзит российского газа через Украину действует до конца 2024 года. НАК «Нефтегаз Украины» не будет продолжать соглашение о транзите российского газа, продолжается поиск альтернативных решений для поддержки работы украинской газотранспортной системы.

Фото: КМУ

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