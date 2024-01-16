В Воронеже ночью прогремело не менее 15 взрывов в районе аэропорта

В российском Воронеже в ночь на 16 января прогремели взрывы, предположительно – в районе аэропорта.

Об этом сообщила SOTA в Telegram.

На опубликованном видео слышно пролет БПЛА и взрыв, который последовал после этого.

Местные жители сообщили, что всего в городе было не менее 15 взрывов, в ряде домов выбиты стёкла, написала Baza в Telegram.

«Над Воронежем дежурными средствами ПВО отражена атака украинских беспилотных летательных аппаратов», – отчитался в Telegram губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он также заявил, что в одном многоквартирном доме ликвидировано возгорание на балконе. «Ещё в двух жилых домах и ряде частных домов выбиты окна», – добавил Гусев.

Позже он уточнил в Telegram, что в квартиру на улице Тепличной попали фрагменты сбитого БПЛА. «На пострадавшем доме и соседних, как и по территории отработает комиссия по оценке ущерба – и недвижимому, и движимому имуществу. Для оперативности принятия решений уже ввели режим городской чрезвычайной ситуации», – указал в Telegram мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Минобороны страны-агрессора РФ утверждает в Telegram, что над территорией Воронежской области с 0.50 до 1.50 якобы сбили три дрона.

Силы обороны Украины, разведка и спецслужбы неоднократно атаковали российские аэродромы на территории РФ и временно оккупированных территориях Украины, нанося по ним удары либо устраивая диверсии. Российские самолёты и вертолёты были повреждены/уничтожены (либо оккупанты понесли потери в живой силе) на аэродромах в Ростове, Энгельсе, Бердянске, Луганске, Пскове, Челябинске, Курской, Калужской, Новгородской областях, в Крыму.

Среди главных целей ударов дронами-камикадзе, которые осуществляет Украина, – истощение российских систем ПВО, уничтожение авиации, нанесение ущерба военно-производственным мощностям.

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